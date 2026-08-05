एनवीडिया ने सर्वम AI में किया करीब 700 करोड़ रुपये का निवेश

यह 7.5 करोड़ डॉलर एक बड़े फंडिंग राउंड का हिस्सा है। इसमें कुल 30 करोड़ डॉलर (करीब 2,850 करोड़ रुपये) से ज्यादा की फंडिंग हुई है, जिसकी शुरुआत जून में हुई थी।

इसमें HCL टेक और कई बड़े अंतरराष्ट्रीय निवेशकों का समर्थन मिला। दूसरी तरफ, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) ने भी अपने नियमों में बदलाव किए हैं।

इन बदलावों से वेंचर कैपिटलिस्टों को टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स में शुरुआती दौर में निवेश करना आसान हो जाएगा। ऐसे में उम्मीद है कि AI और डीप टेक सेक्टर में जल्द ही और ज्यादा गतिविधियां देखने को मिलेंगी।