एनवीडिया ने सर्वम AI में किया करीब 700 करोड़ रुपये का निवेश

एनवीडिया ने सर्वम AI में किया करीब 700 करोड़ रुपये का निवेश
एनवीडिया ने सर्वम AI में 7.5 करोड़ डॉलर (करीब 700 करोड़ रुपये) का निवेश किया है। यह किसी भी भारतीय स्टार्टअप में उसका पहला निवेश है। दोनों कंपनियां कई सालों से मिलकर काम कर रही हैं।
सर्वम ने इस दौरान एनवीडिया के सॉफ्टवेयर स्टैक को बेहतर बनाने में भी काफी मदद की है। इन नए फंड से उसको अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्लेटफॉर्म बड़ा करने में मदद मिलेगी।
यह प्लेटफॉर्म कोडिंग, साइबर सुरक्षा, रक्षा और हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग जैसे कामों के लिए जरूरी उपकरण तैयार करता है।
फंडिंग राउंड को मिला HCL टेक का भी समर्थन
यह 7.5 करोड़ डॉलर एक बड़े फंडिंग राउंड का हिस्सा है। इसमें कुल 30 करोड़ डॉलर (करीब 2,850 करोड़ रुपये) से ज्यादा की फंडिंग हुई है, जिसकी शुरुआत जून में हुई थी।
इसमें HCL टेक और कई बड़े अंतरराष्ट्रीय निवेशकों का समर्थन मिला। दूसरी तरफ, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) ने भी अपने नियमों में बदलाव किए हैं।
इन बदलावों से वेंचर कैपिटलिस्टों को टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स में शुरुआती दौर में निवेश करना आसान हो जाएगा। ऐसे में उम्मीद है कि AI और डीप टेक सेक्टर में जल्द ही और ज्यादा गतिविधियां देखने को मिलेंगी।