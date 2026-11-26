एनवीडिया ने 4 देशों को चिप आपूर्ति रोक दी है

एनवीडिया ने सिंगापुर-मलेशिया समेत 4 देशों को चिप आपूर्ति रोकी, जानिए क्या है वजह

क्या है खबर?

अमेरिकी चिप निर्माता एनवीडिया ने दक्षिण-पूर्व एशिया के 4 देशों में सर्वर की आपूर्ति रोक दी है। इनमें मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और इंडोनेशिया शामिल हैं। कंपनी ने अपने मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स डेल और सुपरमाइक्रो को इन देशों में सर्वर भेजने से रोकने का निर्देश दिया है। यह कदम चीन के साथ संदिग्ध संबंधों को लेकर अमेरिका की जांच के बीच उठाया गया है। कंपनी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि आपूर्ति पर लगी यह रोक अस्थायी है या स्थायी?