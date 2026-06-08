एनवीडिया का दक्षिण कोरियाई में AI को लेकर बड़ा दांव, दिग्गजों कंपनियों से मिलाया हाथ

कोरियाई कंपनियां बना रहीं AI डाटा सेंटर

SK हाइनिक्स एनवीडिया के साथ तकनीकी साझेदारी के तहत वैश्विक AI डाटा सेंटर्स के लिए एडवांस मेमोरी विकसित करेगी। SK टेलीकॉम दक्षिण कोरिया में एक बड़ा AI क्लाउड बनाने की तैयारी कर रहा है, जिसका पहला डाटा सेंटर 2027 तक शुरू करने का लक्ष्य है।

नेवर और डूसन भी AI डाटा सेंटर बनाने में एनवीडिया की तकनीक का उपयोग करेंगी। इसमें डूसन का खास ध्यान रोबोटिक्स और ऊर्जा समाधानों पर होगा, वहीं LG स्मार्ट रोबोटिक्स और कुशल डाटा सेंटर डिजाइन के लिए उसके साथ मिलकर काम कर रही है।