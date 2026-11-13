जेन्सेन हुआंग पर तीसरी महिला के साथ रिश्ते का आरोप

जेन्सेन हुआंग पर तीसरी महिला के साथ अफेयर का आरोप, इस्तीफे के बाद भी विवाद जारी

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:20 am Nov 13, 202609:20 am

क्या है खबर?

एनवीडिया के पूर्व CEO जेन्सेन हुआंग को लेकर एक और विवाद सामने आया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, हुआंग पर कंपनी में काम करने वाली एक तीसरी महिला के साथ कथित विवाहेतर संबंध होने का आरोप लगा है। मामले से जुड़े दो लोगों ने यह जानकारी दी है। हालांकि, रिपोर्ट में महिला की पहचान नहीं बताई गई है। हुआंग के 33 साल बाद अचानक पद छोड़ने के बीच इस खुलासे ने विवाद को और बढ़ा दिया है।