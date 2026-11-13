जेन्सेन हुआंग पर तीसरी महिला के साथ अफेयर का आरोप, इस्तीफे के बाद भी विवाद जारी
क्या है खबर?
एनवीडिया के पूर्व CEO जेन्सेन हुआंग को लेकर एक और विवाद सामने आया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, हुआंग पर कंपनी में काम करने वाली एक तीसरी महिला के साथ कथित विवाहेतर संबंध होने का आरोप लगा है। मामले से जुड़े दो लोगों ने यह जानकारी दी है। हालांकि, रिपोर्ट में महिला की पहचान नहीं बताई गई है। हुआंग के 33 साल बाद अचानक पद छोड़ने के बीच इस खुलासे ने विवाद को और बढ़ा दिया है।
आरोप
एलिस हुआंग और किम्बर्ली पॉवेल के साथ भी जुड़े नाम
इससे पहले हुआंग के 2 अन्य महिलाओं के साथ कथित संबंधों की खबरें सामने आई थीं।
इनमें सिंगापुर की कारोबारी एलिस हुआंग और एनवीडिया की हेल्थकेयर उपाध्यक्ष किम्बर्ली पॉवेल शामिल हैं। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों को एलिस के चीन की खुफिया एजेंसियों से संबंध होने का शक था।
वहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने पॉवेल के साथ हुआंग के रिश्ते की रिपोर्ट दी थी। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।
जांच
कंपनी के बोर्ड ने शुरू कराई स्वतंत्र जांच
एलिस हुआंग से जुड़े आरोप सामने आने के बाद एनवीडिया के बोर्ड ने अमेरिकी कानूनी फर्म वाचटेल, लिप्टन, रोसेन एंड काट्ज को जांच की जिम्मेदारी सौंपी थी।
जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि कंपनी की गोपनीय जानकारी या कारोबारी हितों को कोई नुकसान पहुंचा या नहीं।
8 नवंबर को कर्मचारियों को भेजे मैसेज में हुआंग ने पत्नी से बेवफाई की बात स्वीकार की थी और अपने परिवार तथा सहकर्मियों से माफी मांगी थी।
कमान
इस्तीफे के बाद कोलेट क्रेस संभाल रहीं कंपनी की कमान
हुआंग ने 12 नवंबर को तत्काल प्रभाव से CEO पद छोड़ दिया था।
उन्होंने 1993 में एनवीडिया की स्थापना की थी और 3 दशक से ज्यादा समय तक कंपनी का नेतृत्व किया। उनके जाने के बाद मुख्य वित्त अधिकारी कोलेट क्रेस को अंतरिम CEO बनाया गया है।
कंपनी के बोर्ड ने हार्वे जोन्स को स्वतंत्र अध्यक्ष नियुक्त किया है। एनवीडिया अब स्थायी CEO के लिए आंतरिक और बाहरी उम्मीदवारों पर विचार कर रही है।