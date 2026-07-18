एनवीडिया CEO हुआंग की जैकेट करीब 9 करोड़ रुपये में नीलाम

यह कोई आम जैकेट नहीं है। पिछले लगभग 20 सालों से यह हुआंग की पहचान बन चुकी है। इसे उन्होंने ताईपेई में हॉर्न हाई टेक डे जैसे बड़े इवेंट्स में भी पहना है।

सोथबीज के मॉडर्न कलेक्टिबल्स के प्रमुख ब्रैम वैचटर ने इसके असली होने की पुष्टि करते हुए इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) दौर के सबसे बड़े चेहरों में से एक से इतनी गहराई से जुड़ी हुई चीज बताया।

इस नीलामी में कम से कम 45 कलेक्टर्स ने हिस्सा लिया, जो दिखाता है कि टेक हिस्ट्री और दान-पुण्य को लेकर लोगों में कितनी दीवानगी है।