एनवीडिया CEO जेंसेन हुआंग बने दुनिया के 10वें सबसे अमीर

हुआंग ने 1993 में एक गेमिंग चिप बनाने वाली कंपनी के रूप में एनवीडिया की शुरुआत की थी। हालांकि, उन्होंने इसे उस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की तरफ मोड़ दिया, जब ChatGPT जैसी तकनीकों ने दुनिया में तहलका मचा दिया।

इस बड़े बदलाव का नतीजा यह रहा कि 2024 तक एनवीडिया का बाजार मूल्य 3,000 अरब डॉलर (2.8 लाख अरब रुपये) से भी ज्यादा हो गया और इसी के साथ हुआंग टेक दुनिया के सबसे कामयाब लोगों में से एक बन गए।