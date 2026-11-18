एनवीडिया बोर्ड ने जेन्सेन हुआंग की वापसी से किया इनकार, नए CEO की तलाश जारी
क्या है खबर?
चिप बनाने वाली दिग्गज कंपनी एनवीडिया में जेन्सेन हुआंग की वापसी को लेकर कंपनी के बोर्ड ने अपना रुख साफ कर दिया है। बोर्ड चेयरमैन हार्वे जोन्स ने आज (18 नवंबर) कहा कि हुआंग को CEO के पद पर वापस लाने का कोई इरादा नहीं है। यह बयान हुआंग के खुद वापसी की इच्छा जताने के कुछ घंटों बाद आया है। उन्होंने कहा था कि अगर बोर्ड चाहे तो वह दोबारा कंपनी की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं।
इस्तीफा
बोर्ड ने स्वीकार किया इस्तीफा
हार्वे जोन्स ने कंपनी की तिमाही नतीजों पर हुई बातचीत के दौरान कहा कि निदेशक मंडल ने सर्वसम्मति से जेन्सेन हुआंग का इस्तीफा स्वीकार किया है और उन्हें दोबारा CEO बनाने की कोई योजना नहीं है।
पिछले सप्ताह कथित निजी संबंधों और अन्य आरोपों के सामने आने के बाद हुआंग ने पद छोड़ दिया था। उनके इस्तीफे के बाद कंपनी में नेतृत्व को लेकर चर्चा शुरू हुई और कुछ कर्मचारियों तथा निवेशकों ने उनकी वापसी की मांग भी उठाई।
रेवेन्यू
एनवीडिया का रेवेन्यू दोगुना
हुआंग के जाने के बाद जारी एनवीडिया के तिमाही नतीजे में कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर दोगुना से ज्यादा बढ़कर 115.8 अरब डॉलर (लगभग 10,800 अरब रुपये) पहुंच गया।
कंपनी का मुनाफा भी बढ़कर करीब 65 अरब डॉलर रहा, जबकि डाटा सेंटर कारोबार से 107 अरब डॉलर की कमाई हुई।
अंतरिम CEO कोलेट क्रेस ने निवेशकों से कहा कि कंपनी का काम सामान्य रूप से जारी है और कर्मचारी, ग्राहक तथा कारोबारी साझेदार उसके साथ मजबूती से खड़े हैं।
तलाश
नए CEO की तलाश जारी
एनवीडिया नए CEO की नियुक्ति के लिए एक एग्जीक्यूटिव सर्च कंपनी की मदद ले रही है।
बोर्ड चेयरमैन ने बताया कि कंपनी अंदरूनी और बाहरी दोनों उम्मीदवारों पर विचार कर रही है, लेकिन जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नए प्रमुख को तकनीक, बाजार और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों की समझ होनी चाहिए।
इस बीच कंपनी ने चीन को हॉपर तकनीक वाले डाटा सेंटर चिप भेजना भी रोक दिया है, लेकिन इसकी वजह नहीं बताई है।