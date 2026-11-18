जेन्सेन हुआंग की वापसी से एनवीडिया बोर्ड ने किया इनकार

एनवीडिया बोर्ड ने जेन्सेन हुआंग की वापसी से किया इनकार, नए CEO की तलाश जारी

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:14 am Nov 18, 202609:14 am

क्या है खबर?

चिप बनाने वाली दिग्गज कंपनी एनवीडिया में जेन्सेन हुआंग की वापसी को लेकर कंपनी के बोर्ड ने अपना रुख साफ कर दिया है। बोर्ड चेयरमैन हार्वे जोन्स ने आज (18 नवंबर) कहा कि हुआंग को CEO के पद पर वापस लाने का कोई इरादा नहीं है। यह बयान हुआंग के खुद वापसी की इच्छा जताने के कुछ घंटों बाद आया है। उन्होंने कहा था कि अगर बोर्ड चाहे तो वह दोबारा कंपनी की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं।