एनवीडिया शेयर एक दशक के सबसे निचले मूल्यांकन पर पहुंचे
एनवीडिया के शेयर एक दशक से भी ज्यादा समय में अपने सबसे निचले मूल्यांकन पर पहुंच गए हैं, जो अपनी सामान्य कमाई के केवल 16 गुना पर ट्रेड कर रहा है।
यह बात हैरान करने वाली है क्योंकि कंपनी ने पिछली तिमाही में 43.8 अरब डॉलर (करीब 4,100 अरब रुपये) का फ्री नकदी प्रवाह हासिल किया है।
फिर भी, इस साल बिक्री लगभग दोगुनी होने की उम्मीद है और अगले साल इसमें 71 फीसदी की और बढ़ोतरी होगी, जिससे कंपनी के आंकड़े अभी भी काफी मजबूत दिख रहे हैं।
AI की मांग बढ़ा रही GPU सौदे
कम मूल्यांकन के बावजूद एनवीडिया के ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU) की मांग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की वजह से आसमान छू रही है। इन चिप्स का इस्तेमाल AI मॉडल को ट्रेन करने और चलाने के लिए किया जाता है।
क्लाउड कंपनियां और AI मॉडल डेवलपर्स GPU की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जमकर पैसा लगा रहे हैं और कुछ तो कई सालों के इंफ्रास्ट्रक्चर समझौतों में भी शामिल हो रहे हैं।
इसके अलावा, एनवीडिया का CUDA प्लेटफॉर्म इसे प्रतिस्पर्धियों से आगे रखता है और दिखाता है कि यह और अधिक ग्रोथ के लिए तैयार है, भले ही वॉल स्ट्रीट अभी इसे ज्यादा श्रेय नहीं दे रहा हो।