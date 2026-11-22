कम मूल्यांकन के बावजूद एनवीडिया के ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU) की मांग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की वजह से आसमान छू रही है। इन चिप्स का इस्तेमाल AI मॉडल को ट्रेन करने और चलाने के लिए किया जाता है।

क्लाउड कंपनियां और AI मॉडल डेवलपर्स GPU की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जमकर पैसा लगा रहे हैं और कुछ तो कई सालों के इंफ्रास्ट्रक्चर समझौतों में भी शामिल हो रहे हैं।

इसके अलावा, एनवीडिया का CUDA प्लेटफॉर्म इसे प्रतिस्पर्धियों से आगे रखता है और दिखाता है कि यह और अधिक ग्रोथ के लिए तैयार है, भले ही वॉल स्ट्रीट अभी इसे ज्यादा श्रेय नहीं दे रहा हो।