चीनी जासूसी मामले में एनवीडिया और जेन्सेन हुआंग पर मुकदमा, शेयरधारकों को धोखा देने का आरोप

कैलिफोर्निया के सैन होजे की संघीय अदालत में दायर शिकायत में कहा गया है कि एनवीडिया और हुआंग ने शेयरधारकों को कथित रिश्ते से जुड़ी जानकारी नहीं दी।

निवेशकों का दावा है कि इस मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े खतरे भी थे, जिनका असर कंपनी की छवि और कारोबार पर पड़ सकता था। शेयरधारक अब कंपनी और उसके CEO से नुकसान की भरपाई चाहते हैं।

हालांकि, ये सभी आरोप हैं, जिनकी पुष्टि नहीं हुई है।