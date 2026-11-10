चीनी जासूसी मामले में एनवीडिया और जेन्सेन हुआंग पर मुकदमा, शेयरधारकों को धोखा देने का आरोप
क्या है खबर?
चिप बनाने वाली दिग्गज कंपनी एनवीडिया और उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेन्सेन हुआंग के खिलाफ अमेरिका में मुकदमा दायर किया गया है। शेयरधारकों ने आरोप लगाया है कि कंपनी और हुआंग ने चीनी जासूसी से जुड़े मामले की अहम जानकारी उनसे छिपाई। यह मामला सिंगापुर की कंपनी मेगास्पीड की पूर्व अधिकारी एलिस हुआंग से जुड़े कथित रिश्ते और उनकी जासूसी से जुड़े आरोपों के सामने आने के बाद शुरू हुआ है।
आरोप
शेयरधारकों ने क्या आरोप लगाए?
कैलिफोर्निया के सैन होजे की संघीय अदालत में दायर शिकायत में कहा गया है कि एनवीडिया और हुआंग ने शेयरधारकों को कथित रिश्ते से जुड़ी जानकारी नहीं दी।
निवेशकों का दावा है कि इस मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े खतरे भी थे, जिनका असर कंपनी की छवि और कारोबार पर पड़ सकता था। शेयरधारक अब कंपनी और उसके CEO से नुकसान की भरपाई चाहते हैं।
हालांकि, ये सभी आरोप हैं, जिनकी पुष्टि नहीं हुई है।
बयान
ट्रंप के बयान के बाद बढ़ा मामला
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि FBI इस मामले की जांच कर रही है।
उन्होंने दावा किया कि जांच का संबंध हुआंग के कथित अफेयर और चीनी जासूसी से जुड़े पहलुओं से है। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने हुआंग से बात की थी और उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं लगती।
हुआंग ने कंपनी के कर्मचारियों को बताया था कि वह अपनी पत्नी के प्रति वफादार नहीं रहे, लेकिन उन्होंने कथित रिश्ते की दूसरी जानकारियां साझा नहीं कीं।
जांच
एनवीडिया ने जांच में सहयोग का भरोसा दिया
एनवीडिया ने रविवार को घोषणा की थी कि वह उन खबरों की स्वतंत्र जांच कराएगी, जिनमें हुआंग को विदेशी खुफिया गतिविधियों का निशाना बताया गया है।
हुआंग ने भी खुले पत्र में जांच का समर्थन करते हुए पूरा सहयोग देने की बात कही। उन्होंने कहा कि वह अपने देश और कंपनी से प्यार करते हैं तथा अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।
इससे पहले सोमवार को एनवीडिया के शेयर 4.3 प्रतिशत गिर गए थे।