भारत में 51 स्टार्टअप कंपनियों ने पार किया 50 करोड़ डॉलर का मूल्यांकन

भारत में 51 स्टार्टअप कंपनियों ने पार किया 50 करोड़ डॉलर का मूल्यांकन
भारत में इस साल स्टार्टअप की दुनिया में कमाल देखने को मिल रहा है। देश में अब 51 ऐसी कंपनियां हो गई हैं, जिनका मूल्यांकन 50 करोड़ डॉलर (लगभग 4,100 करोड़ रुपये) से ज्यादा है। पिछले साल यह आंकड़ा 47 था।
इन सभी स्टार्टअप्स का कुल मूल्यांकन 34.1 अरब डॉलर (लगभग 2.8 लाख करोड़ रुपये) है और इन्होंने 60,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी दे रखी है।
इनकी कुल कमाई में 50 फीसदी का बड़ा उछाल आया है, जो बढ़कर 33,233 करोड़ रुपये हो गई है।
17 स्टार्टअप्स के साथ बेंगलुरु सबसे आगे
सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स (17) बेंगलुरु में हैं। इसके बाद दिल्ली NCR और मुंबई का नंबर आता है। सेक्टर की बात करें तो फिनटेक इस समय सबसे आगे चल रहा है, इसमें 13 बड़ी कंपनियां हैं।
दूसरी तरफ, क्लीनटेक और हेल्थ केयर सेक्टर भी तेजी से अपनी जगह बना रहे हैं। एक और खास बात यह है कि इन स्टार्टअप्स में से 6 की शुरुआत महिला संस्थापकों ने की है।
यह साफ बताता है कि भारत के स्टार्टअप सेक्टर में अब विविधता भी लगातार बढ़ रही है।