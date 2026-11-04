भारत में 51 स्टार्टअप कंपनियों ने पार किया 50 करोड़ डॉलर का मूल्यांकन

भारत में इस साल स्टार्टअप की दुनिया में कमाल देखने को मिल रहा है। देश में अब 51 ऐसी कंपनियां हो गई हैं, जिनका मूल्यांकन 50 करोड़ डॉलर (लगभग 4,100 करोड़ रुपये) से ज्यादा है। पिछले साल यह आंकड़ा 47 था।

इन सभी स्टार्टअप्स का कुल मूल्यांकन 34.1 अरब डॉलर (लगभग 2.8 लाख करोड़ रुपये) है और इन्होंने 60,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी दे रखी है।

इनकी कुल कमाई में 50 फीसदी का बड़ा उछाल आया है, जो बढ़कर 33,233 करोड़ रुपये हो गई है।