भारतीय IT पर कम दाम का दबाव, फिर भी AI से जबरदस्त कमाई

कीमतों पर दबाव के बावजूद एक अच्छी खबर भी है। AI के इस्तेमाल की लागत कम होने से अब कंपनियां इसे बड़े पैमाने पर अपना रही हैं।

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) और इंफोसिस जैसी बड़ी कंपनियां पहले से ही AI प्रोजेक्ट्स से अपना ज्यादातर राजस्व कमा रही हैं। TCS ने एक तिमाही में ही AI से सालाना 3.1 अरब डॉलर (करीब 290 अरब रुपये) का राजस्व रन रेट हासिल करने की बात कही है। दूसरी तरफ, इंफोसिस के AI बिजनेस में 3 महीनों में 29 फीसदी की जबरदस्त उछाल देखने को मिली। जैसे-जैसे AI की लागत लगातार कम होती जाएगी और अलग-अलग सेक्टर में इसका इस्तेमाल बढ़ता जाएगा तो जल्द ही AI पर आधारित और भी नए बिजनेस देखने को मिलेंगे।