NTT डाटा भारत में AI के क्षेत्र में करेगी विस्तार
जापान के NTT ग्रुप का हिस्सा NTT डाटा भारत को अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े वैश्विक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बेहद अहम मानता है।
फिलहाल, भारत NTT डाटा के कुल कारोबार में केवल 3 से 4 प्रतिशत का योगदान देता है, लेकिन उम्मीद है कि यह आंकड़ा जल्द ही बहुत बढ़ने वाला है।
इसकी वजह देश में तेजी से बढ़ता टेक्नोलॉजी सेक्टर और यह सच्चाई है कि दुनिया के कुल डाटा का 20 प्रतिशत हिस्सा अकेले भारत में ही बनता है।
भारत में बढ़ा रही निवेश
NTT डाटा भारत में निवेश करने से पीछे नहीं हट रहा है। कंपनी ने घोषणा की है कि वह 2025 से 2027 के बीच हर साल भारत में 1.5 अरब डॉलर (करीब 140 अरब रुपये) का निवेश करने वाली है। यह निवेश 2011 से अब तक लगाए गए 3 अरब डॉलर (करीब 280 अरब रुपये) से ज्यादा के निवेश के अलावा होगा।
इस निवेश से कंपनी का मुख्य जोर ज्यादा डाटा सेंटर बनाने, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर काम करने और बेंगलुरु के इनोवेशन सेंटर जैसे नए टेक्नोलॉजी हब तैयार करने पर होगा।
एशिया-प्रशांत क्षेत्र से कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए कंपनी ने मुंबई और चेन्नई में समुद्र के नीचे केबल स्टेशन भी शुरू किए हैं।
कई उद्योगों में देती है अपनी सेवाएं
NTT डाटा दुनिया की बड़ी IT सेवा देने वाली कंपनियों में से एक है और यह कई अलग-अलग उद्योगों के ग्राहकों को अपनी सेवाएं देता है।