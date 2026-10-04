NTT डाटा भारत में AI के क्षेत्र में करेगी विस्तार

NTT डाटा भारत में निवेश करने से पीछे नहीं हट रहा है। कंपनी ने घोषणा की है कि वह 2025 से 2027 के बीच हर साल भारत में 1.5 अरब डॉलर (करीब 140 अरब रुपये) का निवेश करने वाली है। यह निवेश 2011 से अब तक लगाए गए 3 अरब डॉलर (करीब 280 अरब रुपये) से ज्यादा के निवेश के अलावा होगा।

इस निवेश से कंपनी का मुख्य जोर ज्यादा डाटा सेंटर बनाने, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर काम करने और बेंगलुरु के इनोवेशन सेंटर जैसे नए टेक्नोलॉजी हब तैयार करने पर होगा।

एशिया-प्रशांत क्षेत्र से कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए कंपनी ने मुंबई और चेन्नई में समुद्र के नीचे केबल स्टेशन भी शुरू किए हैं।