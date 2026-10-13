एंथ्रोपिक और NTT की जापान में 6.3 अरब डॉलर का डाटा सेंटर बनाने की योजना

31 मार्च, 2027 तक यह सौदा पक्का होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद जापान में यह एंथ्रोपिक का पहला ऐसा डाटा सेंटर होगा, जो केवल इसी कंपनी के लिए बनाया जाएगा।

यह कदम उसकी दुनियाभर में विस्तार की योजना के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। NTT डाटा के लिए यह डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और AI से जुड़ी तेज कंप्यूटिंग की बढ़ती मांग को पूरा करने का एक शानदार अवसर है। इससे आने वाले समय में जापान से और भी तेज और स्मार्ट टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है।