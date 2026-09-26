NTPC और EDF ने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए हाथ मिलाया
बिज़नेस
NTPC और EDF पावर सॉल्यूशंस इंडिया ने हाल ही में रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी (50-50) की है। इस गठजोड़ का खास ध्यान भारत और पड़ोसी देशों में पंपड स्टोरेज और हाइड्रोपावर पर रहेगा। इस समझौते को 25 सितंबर को आधिकारिक रूप दिया गया।
100GW पंपड स्टोरेज का लक्ष्य
यह नया जॉइंट वेंचर कम कार्बन वाले पावर प्लांट बनाने और भारत के ऊर्जा सिस्टम को ज्यादा लचीला बनाने पर ध्यान देगा। अपनी साझा विशेषज्ञता से यह गठजोड़ 2036 तक भारत के लिए 100GW पंपड स्टोरेज का महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल करने में मदद करेगा। इसके साथ ही, यह क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देगा और पर्यावरण से जुड़े लक्ष्यों को पाने में भी सहयोग करेगा।