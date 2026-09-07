NSE के 30,000 करोड़ रुपये के IPO को SEBI की मंजूरी

इस IPO में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की कई बड़ी कंपनियां अपनी हिस्सेदारी बेच रही हैं। इनमें भारतीय स्टेट बैंक (SBI), भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC), बैंक ऑफ बड़ौदा और जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसे बड़े नाम शामिल हैं।

इसके अलावा, मॉर्गन स्टेनली और टेमासेक जैसे निवेशक भी अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। LIC इस एक्सचेंज का सबसे बड़ा हिस्सेदार है, जिसके पास 10 प्रतिशत से ज्यादा की हिस्सेदारी है।

IPO के ऐलान की खबरों के बीच, न्यू इंडिया एश्योरेंस जैसे इससे जुड़े शेयरों में इस महीने 19 प्रतिशत तक की उछाल देखी गई है।