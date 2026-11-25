ICICI सिक्योरिटीज NSE के भविष्य को लेकर काफी सकारात्मक है। ब्रोकरेज फर्म को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2029 तक NSE का मुनाफा 16,400 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा।

उनका यह भी मानना है कि नकदी बाजार में रोजाना ट्रेडिंग मूल्य बढ़कर 1.44 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा और इंडेक्स ऑप्शन से होने वाली कमाई 14,200 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगी।

4.6 करोड़ से ज्यादा सक्रिय ग्राहकों और लगातार जुड़ रहे युवा निवेशकों की बदौलत NSE भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज के रूप में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। इक्विटी डेरिवेटिव्स में आधे से अधिक बाजार हिस्सेदारी के साथ NSE वैश्विक स्तर पर भी अपनी एक खास पहचान बना रहा है।