NSE के शेयरों की करीब 1,828 रुपये कीमत पर हो सकती है लिस्टिंग

NSE के शेयरों के 1,828 रुपये के आस-पास लिस्ट होने की उम्मीद है, जो इसकी ऊपरी मूल्य सीमा से थोड़ा ज्यादा है, वहीं ग्रे मार्केट में फिलहाल 2.4 प्रतिशत का मामूली प्रीमियम चल रहा है।

बड़े संस्थागत निवेशकों ने इसे 12.68 गुना सब्सक्राइब करके इसमें सबसे ज्यादा रुचि दिखाई, वहीं खुदरा और गैर-संस्थागत निवेशक भी बड़ी संख्या में शामिल हुए।

इस साल मुनाफे में थोड़ी गिरावट आने के बावजूद NSE भारत का सबसे बड़ा एक्सचेंज और वित्तीय क्षेत्र का एक प्रमुख खिलाड़ी बना हुआ है।