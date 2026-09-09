NSE की IPO का आकार घटाकर 25,000 करोड़ रुपये करने की योजना

NSE की कोशिश है कि वह 26 सितंबर से पहले अपना IPO ले आए। इसकी वजह यह है कि इसके ठीक बाद पितृ पक्ष शुरू हो जाएगा, जिस दौरान आमतौर पर कोई भी नया काम करने से लोग बचते हैं।

इतने बड़े IPO के बावजूद NSE अक्टूबर, 2024 में आए हुंडई मोटर इंडिया के 27,870 करोड़ रुपये के IPO को पछाड़ नहीं पाएगा, बल्कि जल्द ही जियो प्लेटफॉर्म्स का 37,000 करोड़ रुपये का बड़ा IPO इसे भी पीछे छोड़ देगा।

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और कनाडा पेंशन प्लान इंवेस्टमेंट बोर्ड जैसे कई शेयरधारक इसके जरिए अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने वाले हैं। दूसरी तरफ, अनलिस्टेड बाजारों में NSE के शेयर अभी 2,045 रुपये पर मिल रहे हैं। कंपनी को पिछली तिमाही में मुनाफा तो बढ़ा, लेकिन उसका राजस्व थोड़ा कम हुआ है।