NSE ला रहा करीब 280 अरब रुपये का ऐतिहासिक IPO

लगभग 6 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की योजना

NSE करीब 14.89 करोड़ शेयर बेचने की योजना बना रही है, जो कंपनी की कुल हिस्सेदारी का लगभग 6 फीसदी होगा। ग्रे मार्केट में इसकी कीमत 5,250 अरब रुपये से ज्यादा आंकी जा रही है। ऐसे में यह ऑफरिंग 2024 के हुंडई मोटर इंडिया के रिकॉर्ड तोड़ IPO को भी पीछे छोड़ सकती है।

इसको सफल बनाने के लिए करीब 20 बड़े बैंक जुड़े हुए हैं। IPO के अंतिम आकार और समय को लेकर अभी बातचीत जारी है, लेकिन अगर, सब योजना के मुताबिक रहा तो NSE भारतीय शेयर बाजार में IPO की शुरुआत के लिए एक नया कीर्तिमान बना सकता है।