NSE अब 111.6 अरब डॉलर (करीब 10,000 अरब रुपये) वाले CME ग्रुप और 99.4 अरब डॉलर (करीब 9,200 अरब रुपये) मूल्यांकन वाले इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज के पीछे है।

नवंबर में अब तक NSE के शेयरों में 18 में से 14 ट्रेडिंग सेशन में तेजी आई है। यह स्टॉक अपनी लिस्टिंग के बाद के निचले स्तर 1,640 रुपये से लगभग 50 प्रतिशत तक सुधरा है।

यह निचला स्तर इसके आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के 1,785 रुपये के भाव से भी नीचे था।