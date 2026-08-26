पहली तिमाही में NRI जमा राशि के प्रवाह में आई 22 फीसदी की गिरावट
वित्तीय वर्ष 2027 की पहली तिमाही (Q1) में भारतीय बैंकों में NRI जमा राशि का प्रवाह सालाना आधार पर 22 फीसदी कम होकर 2.8 अरब डॉलर (करीब 260 अरब रुपये) पर आ गया।
इसकी मुख्य वजह यह रही कि रुपये वाले NRI खातों की जमा राशि में 93 फीसदी की भारी गिरावट दर्ज की गई, जिससे यह सिर्फ 14 करोड़ डॉलर (करीब 1,300 करोड़ रुपये) रह गई। दूसरी ओर, NRO खातों से 90 करोड़ डॉलर (करीब 8,550 करोड़ रुपये) का योगदान मिला।
FCNR-B जमा राशि 123 फीसदी उछली
रुपये वाली जमा राशि भले ही पिछड़ रही थी, लेकिन फॉरेन करेंसी नॉन-रेजिडेंट बी (FCNR-B) जमा राशि 123 फीसदी उछलकर 1.7 अरब डॉलर (करीब 160 अरब रुपये) हो गई।
यह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के उन खास कदमों का नतीजा है, जिनमें बेहतर ब्याज दरें और जून में शुरू की गई फॉरेक्स-स्वैप सुविधा शामिल हैं।
इन सबके बावजूद, जून तक NRI जमा राशि का कुल स्टॉक लगभग 169 अरब डॉलर (करीब 16,000 अरब रुपये) पर स्थिर बना रहा। यह बताता है कि तमाम उतार-चढ़ाव के बावजूद RBI के इन उपायों ने स्थिति को संतुलित बनाए रखा।