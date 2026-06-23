एक ही जगह देख सकेंगे सभी UPI सब्सक्रिप्शन, NPCI ला रहा नया फीचर बिज़नेस Jun 23, 2026

नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) एक नया फीचर लाने की तैयारी कर रहा है, जिससे आप अपनी सभी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) सब्सक्रिप्शन को एक ही जगह देख पाएंगे, भले ही वे किसी भी पेमेंट ऐप पर हों। अब अलग-अलग ऐप्स में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

आपको बस एक ही जगह पता चल जाएगा कि आप किस-किस चीज के लिए भुगतान कर रहे हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें अगर, किसी सब्सक्रिप्शन को कैंसिल या एडिट करना है तो आपको उसी ऐप पर जाना होगा, जहां से आपने उसे शुरू किया था।