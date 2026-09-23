UPI पर MDR लागू होने से 15,000 करोड़ रुपये तक का राजस्व मिलने का अनुमान

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) लेन-देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू कर दिया है।

इसका सीधा मतलब यह है कि जब आप UPI का इस्तेमाल करेंगे तो बड़े कारोबारियों को अब एक छोटा-सा शुल्क चुकाना पड़ेगा। हालांकि, रोजमर्रा के आम यूजर्स और छोटे भुगतान पर इसका कोई असर नहीं होगा, वे पहले की तरह ही फ्री रहेंगे।

यह बदलाव ऐसे समय में आया है, जब महामारी के बाद UPI की जबरदस्त बढ़ोतरी थोड़ी धीमी हुई है। इसका लक्ष्य डिजिटल भुगतान को लगातार बढ़ावा देना है, ताकि आम ग्राहकों को किसी तरह की दिक्कत न हो।