त्योहारी सीजन की राहत खत्म, अब बदलेगा UPI से भुगतान का तरीका

जब आप UPI से 2,000 रुपये से ज्यादा की खरीदारी करते हैं तो दुकानदार को MDR देना होगा। यह शुल्क 0.4 फीसदी तय किया गया है, लेकिन बड़े भुगतानों के लिए इसकी अधिकतम सीमा 300 रुपये होगी।

इसका मतलब है कि 75,000 रुपये या उससे अधिक के भुगतान पर भी दुकानदार को 300 रुपये से ज्यादा नहीं चुकाना पड़ेगा। रेलवे और टेलीकॉम जैसी सेवाओं के लिए यह शुल्क केवल 5 रुपये है, वहीं शेयर बाजार से जुड़े भुगतानों पर यह दर और भी कम 0.02 फीसदी रहेगी और इसमें भी अधिकतम 300 रुपये की ही सीमा लागू होगी।

अच्छी बात यह है कि UPI के जरिए दोस्तों या परिवार वालों को सीधे पैसे भेजना पहले की तरह ही पूरी तरह मुफ्त रहेगा।