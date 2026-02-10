पैन कार्ड की अनिवार्यता के लिए विभिन्न भुगतानों की सीमा बढ़ाई गई है

अब ज्यादा राशि के बिलों के लिए अनिवार्य होगा पैन कार्ड, नियमों में किया बदलाव

क्या है खबर?

भारत सरकार ने नए आयकर नियम, 2026 में बड़े बदलाव प्रस्तावित किए हैं। इसके बाद छोटे भुगतानों पर पैन नंबर देना जरूरी नहीं होगा। इससे करदाताओं पर बोझ कम हो सकता है। मसौदे में वाहनों की खरीद, बैंकों से नकद निकासी या जमा, संपत्ति की खरीद और होटल बिलों के भुगतान जैसे विभिन्न लेन-देनों के दौरान पैन नंबर बताने की मौद्रिक सीमा बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। नया आयकर नियमों को 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा।