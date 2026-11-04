नोवो नॉर्डिस्क ने वजन घटाने वाली दवा की बिक्री से बढ़ाया वित्तीय अनुमान

नोवो नॉर्डिस्क ने अपनी वजन घटाने वाली दवा वेगोवी की उम्मीद से बेहतर बिक्री के चलते पूरे साल के लिए अपना वित्तीय अनुमान बढ़ा दिया है।

कंपनी अब पूरे साल के लिए अपनी समायोजित राजस्व (एडजस्टेड रेवेन्यू) और परिचालन लाभ (ऑपरेटिंग प्रॉफिट) में स्थिर विनिमय दरों पर माइनस 2 से 2 फीसदी के बीच बढ़ोतरी होने का अनुमान लगा रही है।

यह बढ़ोतरी उनके पहले के मुकाबले ज्यादा है, जब उन्होंने कम अनुमान लगाया था। यह सब कंपनी की तीसरी तिमाही की बिक्री में 4 फीसदी की उछाल के बाद हुआ है।