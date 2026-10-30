बाइनेंस पर साइबर हमले के पीछे उत्तर कोरिया का हाथ

बाइनेंस पर साइबर हमले के पीछे उत्तर कोरिया का हाथ, 6.3 अरब डॉलर के फंड प्रभावित

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:10 am Oct 30, 202611:10 am

क्या है खबर?

दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस पर हुए बड़े साइबर हमले के पीछे उत्तर कोरिया का हाथ होने का दावा किया गया है। ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस कंपनी TRM लैब्स के मुताबिक, उत्तर कोरिया की हैकिंग टीम ट्रेडरट्रेटर ने इस हमले को अंजाम दिया है। बाइनेंस ने बताया कि इस घटना से करीब 6.3 अरब डॉलर (लगभग 600 अरब रुपये) के फंड प्रभावित हुए हैं। इसे क्रिप्टो जगत का अब तक का सबसे बड़ा हैक बताया जा रहा है।