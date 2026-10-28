नोमुरा ने जिंदल स्टील के शेयर 1,300 रुपये तक पहुंचने का लगाया अनुमान
ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने जिंदल स्टील को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया है। उसने कंपनी के शेयर पर अपनी 'खरीदें' रेटिंग कायम रखी है और इसके लिए 1,300 रुपये का लक्ष्य मूल्य तय किया है।
जिंदल स्टील के वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही के नतीजे उम्मीद से बेहतर आने के बाद ही नोमुरा ने यह सकारात्मक नजरिया बनाए रखा है।
कंपनी का EBITDA 25 अरब रुपये पर पहुंच गया, जो अनुमानों से काफी ज्यादा था। इस बढ़त के पीछे मुख्य कारण प्रति टन मिलने वाले बेहतर दाम और कंपनी के उत्पाद पोर्टफोलियो में सपाट उत्पादों की ज्यादा हिस्सेदारी रही है।
प्रति टन 10,522 रुपये का मुनाफा
पिछले साल के मुकाबले जिंदल स्टील का उत्पादन 27 फीसदी बढ़कर 24 लाख टन पर पहुंच गया है। अंगुल में लगे ब्लास्ट फर्नेस के पूरी क्षमता से काम करने का इसमें बड़ा हाथ रहा।
कच्चे माल की लागत थोड़ी बढ़ने के बावजूद कंपनी का प्रति टन मुनाफा उम्मीद से बेहतर रहा और यह 10,522 रुपये पर टिका रहा। भविष्य की योजनाओं पर गौर करें तो जिंदल स्टील का लक्ष्य वित्त वर्ष 2027 तक 1.10 करोड़ टन उत्पादन करना है। इसके साथ ही कंपनी वैल्यू-एडेड उत्पादों पर लगातार ध्यान बनाए रखेगी, जिनकी इस तिमाही में उसके कुल उत्पादन में 57 फीसदी हिस्सेदारी थी। इसके अलावा, कंपनी बड़े पैमाने पर निवेश भी कर रही है। जून, 2027 तक 20 लाख टन क्षमता का एक DRI प्लांट लगाने जैसे नए प्रोजेक्ट्स में 75 से 100 अरब रुपये लगाए जाएंगे।