नोमुरा ने जिंदल स्टील के शेयर 1,300 रुपये तक पहुंचने का लगाया अनुमान

पिछले साल के मुकाबले जिंदल स्टील का उत्पादन 27 फीसदी बढ़कर 24 लाख टन पर पहुंच गया है। अंगुल में लगे ब्लास्ट फर्नेस के पूरी क्षमता से काम करने का इसमें बड़ा हाथ रहा।

कच्चे माल की लागत थोड़ी बढ़ने के बावजूद कंपनी का प्रति टन मुनाफा उम्मीद से बेहतर रहा और यह 10,522 रुपये पर टिका रहा। भविष्य की योजनाओं पर गौर करें तो जिंदल स्टील का लक्ष्य वित्त वर्ष 2027 तक 1.10 करोड़ टन उत्पादन करना है। इसके साथ ही कंपनी वैल्यू-एडेड उत्पादों पर लगातार ध्यान बनाए रखेगी, जिनकी इस तिमाही में उसके कुल उत्पादन में 57 फीसदी हिस्सेदारी थी। इसके अलावा, कंपनी बड़े पैमाने पर निवेश भी कर रही है। जून, 2027 तक 20 लाख टन क्षमता का एक DRI प्लांट लगाने जैसे नए प्रोजेक्ट्स में 75 से 100 अरब रुपये लगाए जाएंगे।