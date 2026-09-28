नोमुरा ने ABD के शेयर खरीदने की दी सलाह, 19 फीसदी ऊपर तय की लक्ष्य कीमत

नोमुरा का मानना है कि ABD का प्रीमियम ड्रिंक्स पर ध्यान देना कंपनी के लिए काफी फायदेमंद होगा। उनका अनुमान है कि इससे कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन में 300 बेसिस पॉइंट्स से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है।

इसके साथ ही, वित्तीय वर्ष 2026 से 2029 तक कंपनी के प्रति शेयर आय (EPS) में सालाना 30 फीसदी की मजबूत वृद्धि देखने को मिल सकती है।

फर्म के हिसाब से यह शेयर अभी भी अपने सेक्टर के मुकाबले अच्छे यानि प्रतिस्पर्धी मूल्यांकन पर कारोबार कर रहा है। बता दें कि इस साल जून की शुरुआत में ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने भी ABD के लिए एक टारगेट तय किया था। हालांकि, वह नोमुरा के टारगेट से कम था। जेफरीज ने भी कंपनी के नए उत्पादों और बेहतर कामकाज के चलते इसमें अच्छी वृद्धि की उम्मीद जताई थी।