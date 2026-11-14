नोएल टाटा ने टाटा संस को सार्वजनिक करने का किया विरोध

नोएल ने बताया कि टाटा संस के निजी रहने से यह समूह की उन कंपनियों की मदद कर पाता है, जो मुश्किल दौर से गुजर रही होती हैं।

उन्होंने जोर देते हुए कहा, "यह एक अहम कड़ी है, जो पूरे समूह को जोड़े रखती है।" अगर, इसमें सार्वजनिक शेयरधारक आ जाते हैं तो उनका ध्यान चैरिटी के कामों और लंबी अवधि के प्रोजेक्ट्स से हट सकता है।

26 नवंबर को एक बड़ी बोर्ड मीटिंग होने वाली है। ऐसे में भारत के सबसे प्रतिष्ठित व्यावसायिक समूहों में से एक के भविष्य की दिशा अभी अधर में लटकी हुई है।