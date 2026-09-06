नोब्रोकर ने हासिल किया 965 करोड़ रुपये राजस्व, 10 महीनों में मुनाफा कमाने का लक्ष्य
बेंगलुरु का रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म नोब्रोकर डॉट कॉम ने वित्त वर्ष 2024-25 में 965 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल किया है।
कंपनी के सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि समझदारी से खर्च करने और कमाई बढ़ने के कारण उन्हें काफी मदद मिली है।
इसकी वजह से कंपनी का नुकसान करीब 25 से 30 फीसदी तक कम हुआ है, जो वित्त वर्ष 2024-25 में घटकर लगभग 300 करोड़ रुपये रह गया है।
अब कंपनी की टीम का लक्ष्य है कि अगले 8 से 10 महीनों में आखिरकार मुनाफे में आ जाए।
कंपनी अभी के लिए टाला IPO
नोब्रोकर की आधी कमाई मूवर्स एंड पैकर्स, होम इंटीरियर्स जैसी सेवाओं और उनके सोसाइटी मैनेजमेंट ऐप नोब्रोकरहुड से होती है।
यह ऐप पहले ही 11 शहरों में 25,000 से ज्यादा हाउसिंग सोसाइटियों को जोड़ चुका है। अग्रवाल ने बताया कि अब तक 36.10 करोड़ डॉलर (करीब 3,400 करोड़ रुपये) जुटाने के बावजूद वे आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) या और फंड इकट्ठा करने से अभी रुक रहे हैं।
कंपनी तभी IPO लाएगी या नया फंड जुटाएगी, जब वह सचमुच मुनाफे में आ जाएगी। अभी उनका पूरा ध्यान स्थायी तरीके से आगे बढ़ने और लंबे समय से इंतजार वाले इस मील के पत्थर को हासिल करने पर है।