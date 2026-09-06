नोब्रोकर ने हासिल किया 965 करोड़ रुपये राजस्व, 10 महीनों में मुनाफा कमाने का लक्ष्य

नोब्रोकर की आधी कमाई मूवर्स एंड पैकर्स, होम इंटीरियर्स जैसी सेवाओं और उनके सोसाइटी मैनेजमेंट ऐप नोब्रोकरहुड से होती है।

यह ऐप पहले ही 11 शहरों में 25,000 से ज्यादा हाउसिंग सोसाइटियों को जोड़ चुका है। अग्रवाल ने बताया कि अब तक 36.10 करोड़ डॉलर (करीब 3,400 करोड़ रुपये) जुटाने के बावजूद वे आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) या और फंड इकट्ठा करने से अभी रुक रहे हैं।

कंपनी तभी IPO लाएगी या नया फंड जुटाएगी, जब वह सचमुच मुनाफे में आ जाएगी। अभी उनका पूरा ध्यान स्थायी तरीके से आगे बढ़ने और लंबे समय से इंतजार वाले इस मील के पत्थर को हासिल करने पर है।