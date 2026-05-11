IT सेक्टर के लिए वर्क फ्रॉम होम एडवाइजरी की मांग, संगठन ने सरकार को लिखा पत्र

IT कर्मचारियों से जुड़े संगठन नैसेंट आईटी एम्प्लॉइज सीनेट (NITES) ने श्रम और रोजगार मंत्रालय को एक आधिकारिक पत्र भेजा है। ET नाउ की रिपोर्ट के अनुसार, इस पत्र में मांग की गई है कि IT और ITES कंपनियों के लिए जहां संभव हो, वहां फिर से घर से काम करने की एक एडवाइजरी जारी की जाए। संगठन का कहना है कि इससे ईंधन की खपत कम होगी और लोगों को रोजाना यात्रा करने की जरूरत भी घटेगी।

अपील प्रधानमंत्री की अपील का दिया हवाला संगठन ने अपनी मांग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की अपील का भी जिक्र किया है। प्रधानमंत्री ने लोगों से पेट्रोल और डीजल का कम इस्तेमाल करने को कहा था। उन्होंने मेट्रो, बस और कारपूल जैसे विकल्प अपनाने की सलाह दी थी। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया था। NITES का कहना है कि IT सेक्टर के पास घर से काम करने की पूरी सुविधा और तकनीक पहले से मौजूद है।

कोरोना काल कोरोना काल का भी हुआ जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान देश ने घर से काम, ऑनलाइन मीटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंस जैसे तरीकों को अपनाया था। अब जरूरत पड़ने पर इन तरीकों को फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इससे देश का ईंधन बचेगा और विदेशी मुद्रा पर दबाव भी कम होगा। प्रधानमंत्री ने बीते दिन एक कार्यक्रम में लोगों से कारपूल अपनाने और मेट्रो जैसी सार्वजनिक सेवाओं का ज्यादा उपयोग करने की भी अपील की थी।

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