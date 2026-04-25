सीतारमण की SEBI को दो टूक, कहा- साइबर हमलों से हिल जाएगी अर्थव्यवस्था

निर्मला सीतारमण ने SEBI के साथ AI सहयोग की मांग की

सीतारमण ने SEBI को अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर काम करने के लिए भी बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि भारत को दूसरे देशों के अनुभवों से सीख लेनी चाहिए, सिर्फ उनके नियमों की नकल नहीं करनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि एंथ्रोपिक के मिथोस जैसे नए AI टूल्स से जुड़ी साइबर सुरक्षा की चिंताओं को देखते हुए, दुनिया भर में नियमित बातचीत बहुत जरूरी है। उनका मानना है कि ऐसी बातचीत से वैश्विक पूंजी पर निवेशकों का भरोसा बढ़ता है, जो शेयर बाजार में सभी के विश्वास के लिए बहुत अहम है।