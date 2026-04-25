सीतारमण की SEBI को दो टूक, कहा- साइबर हमलों से हिल जाएगी अर्थव्यवस्था
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों से अपनी साइबर सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करने को कहा है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के 38वें स्थापना दिवस पर उन्होंने यह चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर हैकर्स शेयर बाजार या डिपॉजिटरी पर हमला करते हैं, तो इससे अर्थव्यवस्था बुरी तरह हिल जाएगी और लोगों का भरोसा भी कम हो जाएगा। उनका कहना था कि आजकल साइबर खतरे लगातार नए और ज्यादा चालाक होते जा रहे हैं। ऐसे में अपनी सुरक्षा प्रणालियों को हमेशा अपडेट रखना बहुत जरूरी है।
निर्मला सीतारमण ने SEBI के साथ AI सहयोग की मांग की
सीतारमण ने SEBI को अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर काम करने के लिए भी बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि भारत को दूसरे देशों के अनुभवों से सीख लेनी चाहिए, सिर्फ उनके नियमों की नकल नहीं करनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि एंथ्रोपिक के मिथोस जैसे नए AI टूल्स से जुड़ी साइबर सुरक्षा की चिंताओं को देखते हुए, दुनिया भर में नियमित बातचीत बहुत जरूरी है। उनका मानना है कि ऐसी बातचीत से वैश्विक पूंजी पर निवेशकों का भरोसा बढ़ता है, जो शेयर बाजार में सभी के विश्वास के लिए बहुत अहम है।