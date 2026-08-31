भारत में निवेश बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री सीतारमण ने की 3M के CEO से मुलाकात

भारत में निवेश बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री सीतारमण ने की 3M के CEO से मुलाकात
भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और 3M कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) विलियम ब्राउन ने एशेविले में हुए G-20 वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने भारत में 3M के कारोबार को और बढ़ाने पर चर्चा की।
उनकी बातचीत का मुख्य बिंदु रिसर्च और डेवलपमेंट (R&D) बढ़ाना, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग करना और भारत में ही ज्यादा से ज्यादा उत्पाद तैयार करना था। सीधे शब्दों में कहें तो वे भारत में और नए आविष्कार और तकनीक लाना चाहते हैं।
3M से स्थानीय निवेश का किया आग्रह
सीतारमण ने जोर देकर कहा कि भारत की प्रतिभा और मैन्युफैक्चरिंग क्षमता 3M जैसी कंपनियों के लिए एक शानदार अवसर है। उन्होंने कंपनी से स्थानीय रिसर्च और डेवलपमेंट और सप्लाई चेन में और ज्यादा निवेश करने के लिए कहा।
ब्राउन ने भी सहमति जताते हुए कहा कि भारत में तकनीकी विकास की बहुत संभावनाएं हैं और साथ ही स्थानीय बाजारों में भी काफी अवसर हैं।
इस बैठक में डाटा सुरक्षा और भारत की प्रतिभाशाली वर्कफोर्स को देश के उद्यमों में बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई।