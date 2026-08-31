भारत में निवेश बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री सीतारमण ने की 3M के CEO से मुलाकात

सीतारमण ने जोर देकर कहा कि भारत की प्रतिभा और मैन्युफैक्चरिंग क्षमता 3M जैसी कंपनियों के लिए एक शानदार अवसर है। उन्होंने कंपनी से स्थानीय रिसर्च और डेवलपमेंट और सप्लाई चेन में और ज्यादा निवेश करने के लिए कहा।

ब्राउन ने भी सहमति जताते हुए कहा कि भारत में तकनीकी विकास की बहुत संभावनाएं हैं और साथ ही स्थानीय बाजारों में भी काफी अवसर हैं।

इस बैठक में डाटा सुरक्षा और भारत की प्रतिभाशाली वर्कफोर्स को देश के उद्यमों में बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई।