जियो के रिकॉर्ड IPO से बैंकरों को मिला बहुत कम फायदा

जियो प्लेटफॉर्म्स ने हाल ही में 3.1 बिलियन डॉलर (करीब 294 अरब रुपये) का एक बहुत बड़ा आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) लॉन्च किया था। यह इस सौदे को संभालने वाले बैंकरों के लिए यह उतना फायदेमंद साबित नहीं हुआ। कंपनी इसमें शामिल 19 बैंकों को फीस के तौर पर करीब 1.96 अरब रुपये का भुगतान कर रही है। यह रकम इश्यू साइज का लगभग 0.65 फीसदी है, जो भारत में पहले आए कई IPO की फीस की तुलना में कम है।

अब बैंक बड़े-बड़े प्रोजेक्ट अपने नाम करने और बाजार में अपनी मौजूदगी बनाए रखने के लिए कम मुनाफे पर भी काम करने को तैयार हैं।