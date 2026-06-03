जापान-ताइवान शेयर बाजार में रिकॉर्ड उछाल, जानिए क्या है वजह

भारतीय शेयर बाजारों में दिखी बढ़त

जापान का निपनी लगभग 2 फीसदी की तेजी के साथ बंद हुआ और ताइवान का इंडेक्स भी ऊपर चढ़ा। इसकी मुख्य वजह निवेशकों का मजबूत भरोसा रहा। इसी बीच, सप्लाई से जुड़ी चिंताओं के कारण तेल की कीमतें एक बार फिर बढ़ गईं।

WTI क्रूड लगभग 95 डॉलर (करीब 8,800 रुपये) के करीब पहुंच गया, जबकि ब्रेंट क्रूड 97 डॉलर (करीब 9,000 रुपये) प्रति बैरल के आस-पास बना हुआ था। मंगलवार को बाजारों ने वापसी करते हुए बढ़त दर्ज की। सेंसेक्स 382 अंक ऊपर चढ़ा और निफ्टी 101 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ।