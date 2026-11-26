जापान का निक्केई इंडेक्स गुरुवार (26 नवंबर) को 1.6 फीसदी ऊपर चढ़ा। कुछ मुश्किल दौर से गुजरने के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और चिप कंपनियों के शेयरों में आई तेजी ने बाजार को ऊपर उठाने में मुख्य भूमिका निभाई।

कियोक्सिया जैसी बड़ी चिप निर्माता के शेयरों में 12.1 फीसदी का जबरदस्त उछाल देखा गया, वहीं सॉफ्टबैंक 10 फीसदी से ज्यादा ऊपर रहा और एडवांस्टेस्ट को 6.3 फीसदी का फायदा हुआ।

हालांकि, कुछ निवेशक अभी भी सावधानी से कदम बढ़ा रहे हैं। उन्हें इस बात की चिंता सता रही है कि AI का यह जोश आखिर कब तक बना रहेगा और अमेरिकी नीतियों में संभावित बदलाव बाजार को किस तरह प्रभावित कर सकते हैं?