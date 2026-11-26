AI-चिप शेयरों में तेजी से निक्केई में 1.6 फीसदी का उछाल
जापान का निक्केई इंडेक्स गुरुवार (26 नवंबर) को 1.6 फीसदी ऊपर चढ़ा। कुछ मुश्किल दौर से गुजरने के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और चिप कंपनियों के शेयरों में आई तेजी ने बाजार को ऊपर उठाने में मुख्य भूमिका निभाई।
कियोक्सिया जैसी बड़ी चिप निर्माता के शेयरों में 12.1 फीसदी का जबरदस्त उछाल देखा गया, वहीं सॉफ्टबैंक 10 फीसदी से ज्यादा ऊपर रहा और एडवांस्टेस्ट को 6.3 फीसदी का फायदा हुआ।
हालांकि, कुछ निवेशक अभी भी सावधानी से कदम बढ़ा रहे हैं। उन्हें इस बात की चिंता सता रही है कि AI का यह जोश आखिर कब तक बना रहेगा और अमेरिकी नीतियों में संभावित बदलाव बाजार को किस तरह प्रभावित कर सकते हैं?
AI शेयरों की अस्थिरता पर चेताया
निक्केई अप्रैल के बाद अपने सबसे निचले स्तर से उबरने में कामयाब रहा। कुल 225 शेयरों में से 185 शेयरों में तेजी दर्ज की गई, लेकिन नोमुरा सिक्योरिटीज के रणनीतिकार वतारू अकियामा ने चेतावनी दी है कि बाजार में अस्थिरता बनी रह सकती है।
उनके मुताबिक, AI से जुड़े शेयर उतार-चढ़ाव भरे रह सकते हैं। निवेशक गिरावट के समय तो खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन कीमतें एक निश्चित स्तर पर पहुंचने के बाद वे फिर से शेयर बेचना शुरू कर देंगे।
एनवीडिया के नेतृत्व को लेकर अनिश्चितता और हालिया अमेरिकी चुनावों के नतीजों का असर भी निवेशकों को फूंक-फूंक कर कदम रखने पर मजबूर कर रहा है।