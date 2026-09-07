जापानी शेयर बाजार निक्केई के तकनीकी शेयरों आई तेजी

T&D एसेट मैनेजमेंट के मुख्य रणनीतिकार हिरोशी नामिओका का कहना है कि निवेशक अब फिर से तकनीकी शेयरों में दिलचस्पी दिखा रहे हैं क्योंकि अब इनका मूल्यांकन पहले जितना महंगा नहीं लग रहा है। पहले चिप कंपनियों के शेयर काफी महंगे माने जाते थे, लेकिन अब यह धारणा बदल रही है।

दूसरी तरफ, OpenAI ने अपना नया एस्ट्रा मॉडल लॉन्च किया है, जिससे AI से जुड़े शेयरों में और भी हलचल बढ़ गई है। हालांकि, हर कोई इस तेजी का जश्न नहीं मना रहा है।

जापानी येन की चाल को लेकर अनिश्चितता और सरकारी बॉन्ड पर मिल रही ऊंची यील्ड को देखते हुए कुछ निवेशक अभी भी सावधान हैं। वे बैंक ऑफ जापान के अगले कदमों का इंतजार कर रहे हैं।