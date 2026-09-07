जापानी शेयर बाजार निक्केई के तकनीकी शेयरों आई तेजी
सोमवार (7 सितंबर) को जापान के निक्केई 225 सूचकांक में तेजी आई, जिसकी वजह तकनीकी शेयरों में जोरदार खरीदारी रही।
दरअसल, पिछले सप्ताह अमेरिकी चिप कंपनियों के शेयर खूब उछले थे। इसका असर जापान के बाजार पर भी दिखा और लेजरटेक, कियोक्सिया, टोक्यो इलेक्ट्रॉन के साथ-साथ सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्प के शेयरों ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया।
निवेशक तकनीकी शेयरों में दिखा रहे रुचि
T&D एसेट मैनेजमेंट के मुख्य रणनीतिकार हिरोशी नामिओका का कहना है कि निवेशक अब फिर से तकनीकी शेयरों में दिलचस्पी दिखा रहे हैं क्योंकि अब इनका मूल्यांकन पहले जितना महंगा नहीं लग रहा है। पहले चिप कंपनियों के शेयर काफी महंगे माने जाते थे, लेकिन अब यह धारणा बदल रही है।
दूसरी तरफ, OpenAI ने अपना नया एस्ट्रा मॉडल लॉन्च किया है, जिससे AI से जुड़े शेयरों में और भी हलचल बढ़ गई है। हालांकि, हर कोई इस तेजी का जश्न नहीं मना रहा है।
जापानी येन की चाल को लेकर अनिश्चितता और सरकारी बॉन्ड पर मिल रही ऊंची यील्ड को देखते हुए कुछ निवेशक अभी भी सावधान हैं। वे बैंक ऑफ जापान के अगले कदमों का इंतजार कर रहे हैं।