ब्याज दर बढ़ने की आशंका से जापान के निक्केई में 2 फीसदी की गिरावट

बैंक ऑफ जापान (BOJ) द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना की खबरों से सरकारी बॉन्ड यील्ड कई दशकों के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। इसका नतीजा यह हुआ कि ज्यादातर शेयरों में तेज गिरावट आई।

एडवेंटेस्ट और मित्सुबिशी मैटेरियल्स जैसी जानी-मानी कंपनियों के शेयरों को तो काफी झटका लगा। हालांकि, कुछ कंपनियों ने इस ट्रेंड को पीछे छोड़ते हुए बढ़त हासिल की।

कंसई इलेक्ट्रिक पावर और टोकाई कार्बन के शेयरों में तेजी देखने को मिली। अगर, घरेलू ब्याज दरें बढ़ती हैं तो इसका फायदा कम समय के लिए वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों को मिल सकता है।