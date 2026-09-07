नाइकी 18 साल बाद S&P 100 से बाहर, बाजार मूल्य 200 अरब डॉलर से ज्यादा गिरा
नाइकी 21 सितंबर को S&P 100 इंडेक्स से बाहर हो रहा है। इसके साथ ही इंडेक्स में कंपनी का करीब 18 साल पुराना सफर खत्म हो जाएगा।
नाइकी का बाजार मूल्य बहुत गिर गया है, जिसके बाद यह बदलाव हो रहा है।
2021 के आखिर में कंपनी का बाजार मूल्य 264 अरब डॉलर (करीब 25,000 अरब रुपये) था, जो अब घटकर केवल 57 अरब डॉलर (करीब 5,400 अरब रुपये) रह गया है।
हालांकि, चिंता की कोई बात नहीं है। नाइकी अभी भी बड़े S&P 500 इंडेक्स का हिस्सा बना रहेगा।
S&P 100 में शामिल होंगी ये टेक कंपनियां
नाइकी के शेयर को बड़ा झटका लगा है। कंपनी का शेयर अपने सबसे ऊंचे दाम से करीब 230 अरब डॉलर (करीब 21,000 अरब रुपये) तक गिर चुका है। यह 12 साल के निचले स्तर 38.40 डॉलर (करीब 3,600 रुपये) पर पहुंच गया है।
नाइकी की जगह S&P 100 में 4 बड़ी टेक कंपनियां ले रही हैं। इनमें डेल टेक्नोलॉजीज, पालो अल्टो नेटवर्क्स, एरिस्टा नेटवर्क्स और सैंडिस्क का नाम शामिल है।
यह साफ दिखाता है कि इस समय टेक्नोलॉजी कंपनियां बाजार पर कितना दबदबा बना रही हैं।