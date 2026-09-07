निफ्टी में गिरावट के बावजूद विश्लेषकों ने इन शेयरों में मुनाफे के दिए संकेत
पिछले सप्ताह निफ्टी 23,897.7 पर बंद हुआ। यह लगातार चौथी साप्ताहिक गिरावट थी। इस दौरान निफ्टी 24,000 के अहम स्तर से भी नीचे आ गया।
विश्लेषकों का मानना है कि अगर, यह 23,800 के नीचे बना रहता है तो इसमें और गिरावट आ सकती है और यह 23,500 से 23,600 तक जा सकता है।
बाजार में तेजी लाने के लिए निफ्टी को 24,200 के स्तर से ऊपर जाना जरूरी है, वहीं, बैंक निफ्टी में 56,400 के पास खरीदारी की सलाह दी गई है, लेकिन 58,000 पर इसे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है।
लॉन्ग स्ट्रैडल हो सकता है फायदेमंद
इस एक्सपायरी के लिए अगर, निफ्टी किसी भी दिशा में बड़ी चाल चलता है तो 23,950 के कॉल और पुट ऑप्शन का उपयोग करके लॉन्ग स्ट्रैडल फायदेमंद हो सकता है। इसमें आपका जोखिम चुकाए गए प्रीमियम तक ही सीमित रहेगा।
शेयरों की बात करें तो APL अपोलो ट्यूब्स (4.4 फीसदी की बढ़ोतरी) और पेटीएम को बेहतरीन विकल्प बताया गया है, जिनके लिए क्रमशः 2,330 से 2,350 रुपये और 1,800 से 1,830 रुपये के लक्ष्य रखे गए हैं। इसके अलावा, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन की लक्ष्य कीमत 205 रुपये रखी गई और इंजीनियर्स इंडिया की लक्ष्य कीमत 325 रुपये है।