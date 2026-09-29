शेयर बाजार में गिरावट: सेंसेक्स 380 अंक लुढ़का, निफ्टी 22,700 के नीचे

सार्वजनिक क्षेत्र (PSU) के बैंकों के शेयरों में भी आज बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इस सेक्टर का इंडेक्स 3.15 फीसदी गिर गया, वहीं बैंक निफ्टी भी 55,000 के अहम स्तर से नीचे फिसल गया।

हालांकि, इस बीच डॉ. रेड्डीज और सिप्ला जैसे फार्मा कंपनियों के शेयरों ने शुरुआती कारोबार में थोड़ी बढ़त बनाई। विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने भारतीय शेयर बाजारों से 5,353 करोड़ रुपये से ज्यादा की पूंजी निकाली, लेकिन घरेलू निवेशकों ने खरीदारी कर बाजार को ज्यादा गिरने से संभाला।

जियोजित इंवेस्टमेंट्स के मुख्य निवेश रणनीतिकार डॉ. वीके विजयकुमार का कहना है कि अमेरिका में बढ़ती महंगाई और तेज आर्थिक विकास दर की चिंताएं फेडरल रिजर्व को एक बार फिर ब्याज दरें बढ़ाने पर मजबूर कर सकती हैं।

अगर, कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी रहती हैं तो यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि और वित्त वर्ष 2027 के लिए कंपनियों की कमाई पर बुरा असर डाल सकता है।