मिडकैप-स्मॉलकैप ने 0.5 फीसदी के उछाल के साथ तोड़े रिकॉर्ड

मिडकैप-स्मॉलकैप ने 0.5 फीसदी के उछाल के साथ तोड़े रिकॉर्ड
बिज़नेस
इस सप्ताह निफ्टी मिडकैप 100 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 दोनों ने अपने रिकॉर्ड तोड़ दिए। इन दोनों इंडेक्स में 0.5 फीसदी का उछाल दर्ज हुआ।
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ग्लेनमार्क फार्मा जैसे खास शेयरों की वजह से मिडकैप ऊपर चढ़े, जबकि कैप्री ग्लोबल कैपिटल और एथर एनर्जी ने स्मॉलकैप में जोरदार तेजी ला दी।
इस कारण सेंसेक्स-निफ्टी में आई गिरावट
जहां मिडकैप और स्मॉलकैप ने जोरदार उड़ान भरी, वहीं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) सेंसेक्स और निफ्टी 50 की गिरावट का सिलसिला जारी रहा।
इस सप्ताह सेक्टर के मिले-जुले रुझानों और विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली के चलते ये दोनों इंडेक्स नीचे लुढ़क गए। BSE में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा कम हो गया। ऐसे में, विश्लेषकों ने निवेशकों को सावधानी बरतने और सेक्टर के बदलते रुझानों पर पैनी नजर रखने की सलाह दी है।