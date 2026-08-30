मिडकैप-स्मॉलकैप ने 0.5 फीसदी के उछाल के साथ तोड़े रिकॉर्ड

जहां मिडकैप और स्मॉलकैप ने जोरदार उड़ान भरी, वहीं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) सेंसेक्स और निफ्टी 50 की गिरावट का सिलसिला जारी रहा।

इस सप्ताह सेक्टर के मिले-जुले रुझानों और विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली के चलते ये दोनों इंडेक्स नीचे लुढ़क गए। BSE में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा कम हो गया। ऐसे में, विश्लेषकों ने निवेशकों को सावधानी बरतने और सेक्टर के बदलते रुझानों पर पैनी नजर रखने की सलाह दी है।