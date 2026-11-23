इस बढ़त में TCS सबसे आगे रहा, जिसके शेयर में 4.91 फीसदी की उछाल आई, वहीं टेक महिंद्रा 3.34 फीसदी ऊपर रहा। HCL टेक, इंफोसिस और विप्रो जैसी दूसरी कंपनियों के शेयरों में भी तेजी देखी गई।

खास बात यह है कि भारतीय IT कंपनियों पर वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) बाजार की घबराहट और अमेरिका-चीन के चिप प्रतिबंधों का असर कम दिख रहा है।

इसी वजह से वे अभी निवेशकों के लिए एक सुरक्षित दांव मानी जा रही हैं। इन कंपनियों की आय बढ़ने की उम्मीदें और मजबूत आर्थिक गति इस सेक्टर में निवेशकों का भरोसा बनाए हुए हैं।