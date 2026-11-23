वैश्विक AI शेयरों में बिकवाली के बावजूद भारत के IT सेक्टर में उछाल
दुनियाभर में भले ही टेक शेयर नीचे गिर रहे थे, लेकिन सोमवार की सुबह भारत का निफ्टी IT इंडेक्स सबको चौंकाते हुए करीब 3 फीसदी ऊपर चढ़ा।
यह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला सेक्टर बन गया, जबकि सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही करीब 0.75 फीसदी की गिरावट देखी गई।
IT सेक्टर में यह उछाल मुख्य तौर पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) और टेक महिंद्रा की वजह से आई, जिनके शेयरों में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई।
इस कारण निवेशकों में घबराहट
इस बढ़त में TCS सबसे आगे रहा, जिसके शेयर में 4.91 फीसदी की उछाल आई, वहीं टेक महिंद्रा 3.34 फीसदी ऊपर रहा। HCL टेक, इंफोसिस और विप्रो जैसी दूसरी कंपनियों के शेयरों में भी तेजी देखी गई।
खास बात यह है कि भारतीय IT कंपनियों पर वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) बाजार की घबराहट और अमेरिका-चीन के चिप प्रतिबंधों का असर कम दिख रहा है।
इसी वजह से वे अभी निवेशकों के लिए एक सुरक्षित दांव मानी जा रही हैं। इन कंपनियों की आय बढ़ने की उम्मीदें और मजबूत आर्थिक गति इस सेक्टर में निवेशकों का भरोसा बनाए हुए हैं।