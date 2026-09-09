निफ्टी IT शेयरों में 6 फीसदी तक गिरावट, कोफोर्ज को भारी नुकसान

अमेरिका में उम्मीद से बेहतर रोजगार के आंकड़े सामने आए हैं, जिससे निवेशकों को लग रहा है कि फेडरल रिजर्व सितंबर में फिर से ब्याज दरें बढ़ा सकता है। अमेरिकी ग्राहक ही भारतीय IT कंपनियों की आय का बड़ा जरिया होते हैं।

ऐसे में दरों में बढ़ोतरी होने पर टेक्नोलॉजी उत्पादों पर खर्च कम हो सकता है। इसके अलावा, कोफोर्ज के अध्यक्ष ओपी भट्ट ने कंपनी के बोर्ड मूल्यांकन प्रक्रिया पर ऑडिट के दौरान सवाल उठने के बाद इस्तीफा दे दिया। इन सभी बातों के चलते अभी निवेशक IT शेयरों को लेकर काफी सतर्क हो गए हैं।