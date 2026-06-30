एक्सेंचर की चेतावनी के बाद निफ्टी IT इंडेक्स में आई 2 फीसदी की गिरावट बिज़नेस Jun 30, 2026

निफ्टी IT इंडेक्स मंगलवार (30 जून) को 2 फीसदी से ज्यादा नीचे लुढ़क गया। LTI माइंडट्री, इंफोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) और विप्रो जैसी बड़ी कंपनियों के शेयर भी गिरे।

यह गिरावट ऐसे समय में आई है, जब दुनियाभर का टेक्नोलॉजी सेक्टर मुश्किलों का सामना कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे नए तकनीकी बदलावों और विदेशी ग्राहकों की तरफ से मांग घटने से टेक उद्योग में उठापटक मची हुई है।

एक्सेंचर ने हाल ही में खर्च में कमी आने की चेतावनी दी थी, जिसने निवेशकों की चिंता और बढ़ा दी है। इसी वजह से निवेशक अब कम समय में होने वाले मुनाफे को लेकर और भी सतर्क हो गए हैं।