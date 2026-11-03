रिलायंस शेयरों में मजबूती और तेल ने गिरावट से निफ्टी 23,500 के पार

सेंसेक्स में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली और यह करीब 0.82 फीसदी बढ़कर 76,311.29 के स्तर पर पहुंच गया। इस उछाल की मुख्य वजह रिलायंस के शानदार नतीजे और ब्रेंट क्रूड की कीमतों में रातों-रात लगभग 7 फीसदी की गिरावट रही।

ब्रेंट क्रूड की कीमतें अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने से गिरी थीं। विदेशी निवेशकों ने बाजार में जमकर पैसा लगाया, उन्होंने कुल 3,114 करोड़ रुपये का निवेश किया।

हालांकि, बाजार के जानकार अभी भी वैश्विक जोखिमों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं क्योंकि ये कभी भी बाजार में फिर से हलचल मचा सकते हैं।