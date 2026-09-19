निफ्टी 50 में लगातार छठे सप्ताह गिरावट, जानिए क्या है वजह

भारत ही नहीं, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे एशियाई बाजार भी वैश्विक तनाव और बदलती ब्याज दरों की मार झेल रहे हैं।

बैंक ऑफ जापान ने हाल ही में ब्याज दरें बढ़ाकर उन्हें 31 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया है, वहीं अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने भी अपनी दरें बढ़ाई हैं।

इसके अलावा, भारत आयातित तेल पर बहुत ज्यादा निर्भर है। इसलिए तेल की कीमतों में कोई भी उतार-चढ़ाव इसे बुरी तरह प्रभावित करता है।

हालांकि, हाल के दिनों में तेल की कीमतों में थोड़ी नरमी आई है, लेकिन विदेशी निवेशक इस वक्त उन एशियाई बाजारों में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में बड़ा एक्सपोजर है, भले ही भारतीय कंपनियों ने अच्छे नतीजे पेश किए हों।