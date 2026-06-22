भारतीय शेयर बाजार की दमदार शुरुआत, निफ्टी और सेंसेक्स में बढ़त

भारतीय शेयर बाजार की दमदार शुरुआत, निफ्टी और सेंसेक्स में बढ़त
सोमवार (22 जून) को भारतीय शेयर बाजार ने दमदार शुरुआत की। निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों ही करीब 0.5 प्रतिशत चढ़े और सभी प्रमुख सेक्टरों में तेजी देखने को मिली।
स्मॉल-कैप और मिड-कैप शेयरों में भी अच्छी खरीदारी हुई, जिससे निवेशकों के चेहरे खुशी से खिल उठे।
रुपये पर दबाव नहीं हुआ खत्म
शेयर बाजार में तेजी के बावजूद अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया शुरुआती कारोबार में 9 पैसे फिसलकर 94.42 पर पहुंच गया।
दरअसल, यह गिरावट तब आई, जब रुपया अपने रिकॉर्ड निचले स्तर 97 के करीब से थोड़ा संभला था। कच्चे तेल की कीमतों में कमी और अमेरिका-ईरान के बीच बातचीत में हुई प्रगति से तेल सप्लाई की चिंताएं कुछ कम हुई हैं। इससे उभरते बाजारों की मुद्रा को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन रुपये पर दबाव अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।
ब्रेंट क्रूड में 1.7 फीसदी की गिरावट
अमेरिका और ईरान के बीच हुई बातचीत में कच्चे तेल निर्यात और संपत्तियों को छोड़ने पर सहमति बनी, जिसके बाद ब्रेंट क्रूड 1.7 प्रतिशत गिरकर 79.24 डॉलर (करीब 7,500 रुपये) प्रति बैरल पर आ गया। इन फैसलों से फिलहाल दुनियाभर में तेल सप्लाई की चिंताएं कम हुई हैं। हालांकि, भारत समेत दुनिया के मुद्रा बाजारों पर अभी भी इसका असर दिख रहा है।