भारतीय शेयर बाजार की दमदार शुरुआत, निफ्टी और सेंसेक्स में बढ़त

रुपये पर दबाव नहीं हुआ खत्म

शेयर बाजार में तेजी के बावजूद अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया शुरुआती कारोबार में 9 पैसे फिसलकर 94.42 पर पहुंच गया।

दरअसल, यह गिरावट तब आई, जब रुपया अपने रिकॉर्ड निचले स्तर 97 के करीब से थोड़ा संभला था। कच्चे तेल की कीमतों में कमी और अमेरिका-ईरान के बीच बातचीत में हुई प्रगति से तेल सप्लाई की चिंताएं कुछ कम हुई हैं। इससे उभरते बाजारों की मुद्रा को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन रुपये पर दबाव अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।