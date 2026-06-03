NHPC ने खुदरा निवेशकों के लिए दिया अपने शेयर खरीदने का मौका 

सरकार ने ग्रीन शू विकल्प किया का इस्तेमाल

नॉन-रिटेल निवेशकों ने इसमें खूब बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। उनका हिस्सा 3 गुना से ज्यादा बुक हो गया, इसलिए सरकार ने अपना पूरा ग्रीन शू ऑप्शन इस्तेमाल करने का फैसला किया। यह जानकारी निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) के सचिव अरुणिश चावला ने दी।

प्रति शेयर की कीमत 71.50 रुपये तय की गई थी, लेकिन इस सारी हलचल के बावजूद NHPC का शेयर 2 जून को करीब 7 फीसदी गिर गया। यह जून, 2024 के बाद से सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट थी।